英国金融市场：英镑下滑，市场聚焦英国通胀报告

路透伦敦5月13日 - 英镑兑欧元升至16个月高位的涨势周二停滞，兑美元小跌，在英国央行公布通胀报告及周三经济数据出炉之前，投资者不愿押注英镑进一步上涨。

交易员和分析师称，似乎大量投资者在央行公布例行通胀报告之前不愿冒险。这份报告将在周三月度就业市场数据公布不久后出炉。

两者都可能就英国升息的时间表提供强有力的信号。部分分析师称，2014年底升息的可能性高于明年初。

但许多市场人士则没有这么乐观。

“对于英国央行将释出偏向强硬讯号的预期心理极度高涨。但我们没这么确定，”苏格兰皇家银行(RBS)分析师Paul Robson指出。

周二有媒体报道，如果下周欧洲央行下调自身通胀预估，德国央行准备支持欧洲央行的刺激欧元区经济措施。

这提升了欧洲央行下个月放宽政策的预估，拖累欧元兑一系列货币走软。但欧元兑英镑仍升0.1%，报0.8148英镑。英镑/美元 跌约0.2%，报1.6841美元。

英国经济成长步幅同欧洲多数地区的差异扶助两年期英国公债 较可比德债 收益率差扩阔至2008年来最宽。

周二，英债收益率小跌，但10年期英债 较可比德债 利差触及15年新高128.5个基点，为1998年8月欧元即将面世以来首见。(完)

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