英国金融市场：英镑下滑，市场聚焦英国通胀报告

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透伦敦5月13日 - 英镑兑欧元升至16个月高位的涨势周二停滞，兑美元小跌，在英国央行公布通胀报告及周三经济数据出炉之前，投资者不愿押注英镑进一步上涨。
交易员和分析师称，似乎大量投资者在央行公布例行通胀报告之前不愿冒险。这份报告将在周三月度就业市场数据公布不久后出炉。
两者都可能就英国升息的时间表提供强有力的信号。部分分析师称，2014年底升息的可能性高于明年初。
但许多市场人士则没有这么乐观。
“对于英国央行将释出偏向强硬讯号的预期心理极度高涨。但我们没这么确定，”苏格兰皇家银行(RBS)分析师Paul Robson指出。
周二有媒体报道，如果下周欧洲央行下调自身通胀预估，德国央行准备支持欧洲央行的刺激欧元区经济措施。
这提升了欧洲央行下个月放宽政策的预估，拖累欧元兑一系列货币走软。但欧元兑英镑仍升0.1%，报0.8148英镑。英镑/美元 跌约0.2%，报1.6841美元。
英国经济成长步幅同欧洲多数地区的差异扶助两年期英国公债 较可比德债 收益率差扩阔至2008年来最宽。
周二，英债收益率小跌，但10年期英债 较可比德债 利差触及15年新高128.5个基点，为1998年8月欧元即将面世以来首见。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
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