欧洲汇市：英镑兑欧元和美元止跌反弹，因欧美经济数据利空

路透伦敦5月15日 - 疲弱的美国和欧元区数据周四扶助英镑止跌反弹，英国央行周三警告市场升息预期过于激进，使英镑长达一年的上行之势遭到质疑。

随着英国央行将在明年上半年升息的预期不断升温，英镑在长达一年的时间里节节攀升，兑美元触及2009年中以来最高。

但近几周英镑升势放缓，因越来越多的分析师表示，鉴于欧洲普遍缺乏通胀压力，预计英央行在今年升息有些操之过急。

但今日出炉的欧元区首季成长数据，以及美国的制造业、房屋建设和资本流动数据进一步凸显，英国经济状况较之其他多数发达国家要亮丽得多。

英国央行总裁卡尼周三表示，英国经济表现使央行面临的升息压力进一步加大，但经济复苏仍处在萌芽状态。

他还指出，央行政策委员普遍担心英镑走强。但摩根士丹利驻伦敦的欧洲汇市策略部门主管史坦纳则不以为然，他表示，在卡尼去年被任命为央行总裁前，英国央行反对英镑走强的立场比目前更加旗帜鲜明。

总的来说，市场上对英镑的乐观情绪仍足够高涨，多家银行周四均建议在回落时买入英镑。

伦敦汇市尾盘，英镑兑美元 上扬0.2%，报1.6793美元。欧元兑英镑 回落0.1%，报0.8170英镑。

英镑后市表现在很大程度上取决于美元在今年夏季的走势。如果美国数据改善，很多银行在年初预计的美元劲扬之势可能最终成真。