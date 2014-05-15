欧洲汇市：英镑兑欧元和美元止跌反弹，因欧美经济数据利空

日本股市：日经指数小涨，假期令市场交投淡静
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透伦敦5月15日 - 疲弱的美国和欧元区数据周四扶助英镑止跌反弹，英国央行周三警告市场升息预期过于激进，使英镑长达一年的上行之势遭到质疑。
随着英国央行将在明年上半年升息的预期不断升温，英镑在长达一年的时间里节节攀升，兑美元触及2009年中以来最高。
但近几周英镑升势放缓，因越来越多的分析师表示，鉴于欧洲普遍缺乏通胀压力，预计英央行在今年升息有些操之过急。
但今日出炉的欧元区首季成长数据，以及美国的制造业、房屋建设和资本流动数据进一步凸显，英国经济状况较之其他多数发达国家要亮丽得多。
英国央行总裁卡尼周三表示，英国经济表现使央行面临的升息压力进一步加大，但经济复苏仍处在萌芽状态。
他还指出，央行政策委员普遍担心英镑走强。但摩根士丹利驻伦敦的欧洲汇市策略部门主管史坦纳则不以为然，他表示，在卡尼去年被任命为央行总裁前，英国央行反对英镑走强的立场比目前更加旗帜鲜明。
总的来说，市场上对英镑的乐观情绪仍足够高涨，多家银行周四均建议在回落时买入英镑。
伦敦汇市尾盘，英镑兑美元 上扬0.2%，报1.6793美元。欧元兑英镑 回落0.1%，报0.8170英镑。
英镑后市表现在很大程度上取决于美元在今年夏季的走势。如果美国数据改善，很多银行在年初预计的美元劲扬之势可能最终成真。
但周四公布的欧元区成长数据巩固了欧洲央行将在下月会议上采取进一步举措提振经济的预期，很多市场人士目前更多地关注英镑兑欧元后市的表现。(完)
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47