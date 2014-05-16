欧洲汇市：英镑重新站稳脚跟，但兑美元本周仍可能连跌第二周

路透伦敦5月16日 - 英镑周五走强，受助于英国与美国和欧元区短期公债利差扩阔，但兑美元本周仍可能连续第二周走低，因交易商在上周触及五年高位后锁定获利。

交易商广泛预期，英国央行可能在明年初升息，成为首个升息的主要央行。这导致英镑从上周高位回落的幅度相当有限。

但英国央行周三发布的季度通胀报告，以及央行总裁卡尼在发布报告时发表的讲话均表明，央行行动的速度可能不会像预期的那样快，这意味着，英镑在过去一周的表现相对偏软。

且分析师称，本周出炉的英国经济数据强于欧元区和美国的数据。

这在短期公债收益率上得到体现，英国与欧元区和美国短期收益率差再度向对英镑有利的方向发展，利差再度走阔，接近本周稍早触及的多年最阔水平。

伦敦汇市尾盘，英镑兑美元 上扬0.25%，报1.6830美元。欧元兑英镑 回落0.2%，报0.8148英镑。

两年期英债较可比德债收益率差 扩阔3个基点，报59个基点，重新升向周二触及的四年峰值68个基点。

两年期英债与可比美国公债收益率差 扩阔至32个基点，再度向周二触及的三年最高41个基点靠近。

收益率差扩阔使收益率相对较高国家的货币对寻求高收益的投资者更具吸引力。

但本周英镑兑美元下跌约0.2%，为六周来最大周度跌幅。英镑贸易加权指数 本周基本持平，结束四周连涨。