英国金融市场：英镑兑美元势将创下八周来首周上涨，因预期英央行最早升息

路透伦敦8月29日 - 英镑兑美元周五持稳，本周势将创下八周来首周上涨，因对英国央行可能成为自金融危机以来首家升息的主要央行的预期持续。
全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)称，英国8月房价较上月上涨0.8%，7月按月涨幅为0.2%。路透调查预估为8月房价按月涨0.1%。
市场研究机构GfK的调查则显示，英国8月消费者信心指数升至正1，路透调查预估为负1，7月为负2。这表明英国人对于经济的信心增加，消费者支出料将继续对英国复苏构成有力推动。
美国公布的数据显示，7月消费者支出意外下滑，因储蓄增至逾一年半最高水准，显示尽管经济成长加速，家庭仍保持谨慎。
英镑兑美元 持平，报1.6584美元，仍远高于周一触及的五个月低点1.6501美元。
欧元区数据显示，8月通胀率一如预期放缓，8月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.3%，深陷于央行设定的低于1%的危险区域，这意味着欧洲央行可能很快就不得不采取量化宽松举措。
欧元兑英镑 持稳，报0.7945英镑，稍早触及两周低点0.79305英镑。在欧元区公布通胀数据以及出现一波空头回补后，欧元上涨。
欧洲央行下周四将举行政策会议，尽管欧元区通胀率接近零且经济裹足不前，但市场已然过度预期欧洲央行短期内采取行动。
网路外汇经纪商FxPro研究主管Simon Smith说：”下周欧洲央行若没有后续行动或会让人有点失望，因此可能会有利于欧元/英镑的反弹。“
英镑的下周焦点将是采购经理人指数(PMIs)。
英债价格跟随德债和美债小跌，10年期英债 相比其他年期公债表现最为逊色。
1300GMT，10年期英债收益率升约1.5个基点，报2.387%。
30年期英债收益率 变动不大，但月度降幅势将达到32个基点，为2012年5月来最大。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)