欧洲汇市：好于预期的服务业数据未能缓和苏格兰独立忧虑对英镑的影响

* 英镑兑美元触及七个月低点1.6442美元

* 高盛称苏格兰独立可能造成严重冲击

* 自最近一次苏格兰独立民调后，英镑已经下挫约1%

* 预计英国央行维持利率不变

路透伦敦9月3日 - 英镑兑美元周三刷新七个月低点，尽管英国公布了一些强劲的数据，但投资人担心苏格兰在本月稍晚的公投中可能支持独立。

周一的民调显示，支持独立阵营的选票比反对阵营的选票只差3个百分点。这首次引发了金融市场人士对该问题的紧张情绪。公投将于9月18日举行。

“反对”独立派在8月初时曾以22个百分点遥遥领先。这次民调结果盖过了周二强劲的建筑业采购经理人指数(PMI)的影响。

高盛周三在一份研究报告中称，如果苏格兰公投结果支持独立，可能给英国和苏格兰经济造成严重后果。 这令投资人愈发担心，英镑兑美元挫至2月来最低的1.6442美元。

盘中稍早，强于预期的英国服务业PMI数据给了英镑一些喘息，数据发布后，英镑一度升至1.6498美元，但之后回落。

英镑周三跌0.1%，周二已经重挫逾0.8%，为1月来最大单日跌幅。

在民调发布后，欧元兑英镑 升约1%。

周三发布的路透调查显示，汇市策略师预计未来一年英镑兑美元将持稳，因市场已经消化了英国升息的因素，但前提是苏格兰公投结果为反对独立。

周三英国央行开始了为期两日的货币政策会议，市场预计央行将维持利率不变，尽管九位委员中已有两位投票赞成加息。(完)

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