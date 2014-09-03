欧洲汇市：好于预期的服务业数据未能缓和苏格兰独立忧虑对英镑的影响

欧洲股市：小幅反弹，受企业业绩和银行股升势扶助
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
* 英镑兑美元触及七个月低点1.6442美元
* 高盛称苏格兰独立可能造成严重冲击
* 自最近一次苏格兰独立民调后，英镑已经下挫约1%
* 预计英国央行维持利率不变
路透伦敦9月3日 - 英镑兑美元周三刷新七个月低点，尽管英国公布了一些强劲的数据，但投资人担心苏格兰在本月稍晚的公投中可能支持独立。
周一的民调显示，支持独立阵营的选票比反对阵营的选票只差3个百分点。这首次引发了金融市场人士对该问题的紧张情绪。公投将于9月18日举行。
“反对”独立派在8月初时曾以22个百分点遥遥领先。这次民调结果盖过了周二强劲的建筑业采购经理人指数(PMI)的影响。
高盛周三在一份研究报告中称，如果苏格兰公投结果支持独立，可能给英国和苏格兰经济造成严重后果。 这令投资人愈发担心，英镑兑美元挫至2月来最低的1.6442美元。
盘中稍早，强于预期的英国服务业PMI数据给了英镑一些喘息，数据发布后，英镑一度升至1.6498美元，但之后回落。
英镑周三跌0.1%，周二已经重挫逾0.8%，为1月来最大单日跌幅。
在民调发布后，欧元兑英镑 升约1%。
周三发布的路透调查显示，汇市策略师预计未来一年英镑兑美元将持稳，因市场已经消化了英国升息的因素，但前提是苏格兰公投结果为反对独立。
周三英国央行开始了为期两日的货币政策会议，市场预计央行将维持利率不变，尽管九位委员中已有两位投票赞成加息。(完)
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)