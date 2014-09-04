英国金融市场：对苏格兰独立的担忧促使期权投资人看空英镑

路透伦敦9月4日 - 对苏格兰可能脱离英国独立的担忧周四令期权投资人逾一年来首次转为看空英镑，即便是兑走势艰困的欧元。

欧洲央行周四意外宣布降息至纪录新低，并推出新的购买资产计划，拖累欧元兑美元 跌穿1.3000美元，为去年7月来首见。尽管欧元兑英镑下滑，但仍高于周一水准。

周一公布的YouGov调查显示，将在9月18日独立公投中投票“赞同”的阵营和计划投票“反对”的阵营差距缩窄到6点，引发市场首度对该议题感到担忧。

目前多数投资人仍较乐观地认为苏格兰独立的几率不大，但随着最新的民调结果显示出不确定性，投资人愈发紧张。

一个月欧元/英镑风险逆转降至显示英镑兑欧元走软的倾向，这凸显对苏格兰独立公投的不安情绪升温。

周三前，期权市场走势仍显示欧元走软的倾向更大，因预期欧洲央行将实施更多刺激性货币政策以对抗通缩风险。

尽管投资人看空英镑，但在欧洲央行宣布货币政策声明后，英镑兑欧元 仍升1%，报0.7910英镑。

同欧洲央行政策前景形成鲜明对比的是，投资人预计英国央行将在明年年初升息。周四稍早英国央行维持指标利率在0.5%的纪录低点不变，符合预期。

英镑兑美元跌至七个月新低1.6379美元，跌幅为0.5%，受欧元重挫以及对苏格兰公投的担忧拖累。

英国公债收益率小跌，跟随欧洲央行声明发布后德债的走势。

10年期英债收益率 跌1个基点，较可比德债收益率差持稳在约152个基点。(完)

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