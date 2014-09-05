欧洲汇市：美国就业数据远逊预期，给受困的英镑带来稍许喘息

路透伦敦9月5日 - 美国公布的就业数据疲弱，给英镑周五带来稍许喘息，但不足以令英镑挽回创下逾一年最差周度表现的局面，对苏格兰独立公投的担忧加重，令英镑受创。

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个(预估为增加22.5万个)；8月失业率为6.1%(预估为6.1%)，平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)。

市场担心苏格兰与英国分离，令期权投资者周四逾一年来首次看空英镑，甚至看空英镑兑低迷的欧元。

除了对苏格兰独立公投的担忧外，市场对自去年年初开始的英国经济复苏持久性以及是否英国央行将在明年年中前升息的疑虑也不断加重。

对欧洲经济成长愈发担忧也是影响英国经济前景的一个主要风险，欧元区周四降息以扶助经济。

英镑兑美元 跌约0.1%，报1.6312美元，从稍早触及的七个月低点1.6281美元反弹。欧元兑英镑 升0.25%，报0.7945英镑。

本周稍早公布的最新调查显示，苏格兰公投支持方与反对方的差距已经缩小至只剩六点。(完)

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