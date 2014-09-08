欧洲汇市：看空英镑和对冲汇市波动的成本攀升，因担忧苏格兰未来

* 英镑兑美元两周隐含波动率攀升至12%

* 一个月波动率高于两个月波动率，显示市场担忧短期前景

* 英镑兑美元触及10个月低位，兑欧元触及三周半低位

* 苏格兰前景的不确定性导致升息预期推迟

路透伦敦9月8日 - 对冲汇率短期波动的成本周一攀升，选择权市场走势显示，目前看空英镑的倾向为逾两年来最大，因对苏格兰公投的结果将为“支持”独立的担忧加剧。

目前距离公投还有10天的时间，一项星期日泰晤士报进行的YouGov民调显示，赞同苏格兰独立的人数占51%，反对独立的人数占49%，拥独阵营首次领先。

这促使投资者抛售英镑，拖累英镑跌至10个月低位1.6104美元。英镑稍后小幅反弹，兑美元 下跌1.2%，报1.6142美元，距离八周前触及的近六年低位低逾0.10美元。

在有关苏格兰未来的激烈讨论中，英镑是焦点所在。拥独领导人苏格兰第一部长Alex Salmond表示，苏格兰将继续使用英镑，但英国议会则排除了这种可能性，导致在货币、债务和共享北海石油收入方面面临很大的不确定性。

直到上月底，多数投资者预计苏格兰独立的可能性很低。

但目前民调显示苏格兰可能独立，投资者看似开始感到紧张。

英国和英镑未来的不确定性导致对冲短期汇率波动的成本攀升。英镑隐含波动性，尤其是短期波动性，周一跳升，可能录得2010年大选前以来的最大升幅。

交易商称，两周英镑/美元隐含波动率已翻了三番，周一升至12%。

一个月英镑/美元隐含波动率 攀升至近9.6%，为去年7月以来最高。

两个月英镑/美元隐含波动率 也上扬，但涨幅远低于一个月波动率，报8.15%，凸显市场担心短期内面临的苏格兰公投结果为“支持”独立的风险。

英镑兑欧元 也下跌逾1%，欧元盘中触及三周半高位0.8037英镑，后回落至0.8017英镑。

直到8月初，多数投资者仍看涨英镑，因英国经济数据强劲，且预期英国央行将为首家升息的主要央行。

但周一，上述预期被推后至明年第二季度，分析师称，因苏格兰未来的不确定性。

一个英镑/美元风险逆转指标显示，英镑走软的倾向为逾两年来最高，偏向英镑卖权的一个月英镑/美元风险逆转指标周一报1.8。