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债券 | 2014年 9月 29日 星期一 23:54 BJT

英国金融市场：英镑兑欧元势将录得两周来首日下跌，英债上扬

* 德国公布通胀数据后，欧元走强

* 英国8月抵押贷款批准件数降幅高于预期

* 英国公债上扬

路透伦敦9月29日 - 英镑兑欧元周一势将录得两周来首日下跌，此前数据显示德国9月通胀持稳，两个地区的物价增速略有加快。

市场预计周二将出炉的欧元区9月通胀初值将为0.3%，8月为0.4%，深陷欧洲央行设定的低于1%的“危险区域”。

但部分投资人认为周一欧元区最大经济体－德国的经济数据可能暗示欧元区整体通胀也在9月保持稳定。

“德国部分地区数据显示通胀年率略有上升，可能在明日欧元区的通胀数据公布前给市场带来一些紧张情绪，”汇丰控股汇市策略师Daragh Maher表示。

英镑兑欧元在过去两周大涨逾2%，因投资人预计英国和欧元区的利率前景愈发背离。英国经济成长在加速，而欧元区经济步履蹒跚。

上周四在英国央行总裁卡尼表示，“更接近”升息后，欧元兑英镑 逾两年来首次跌穿0.78英镑。

周一欧元兑英镑小涨，报0.78095英镑。

英镑兑美元 持稳在1.6246美元。

数据显示英国8月抵押贷款批准件数降幅高于预期，增添了房地产市场降温的迹象，数据对英镑略有拖累。

英国央行公布，8月抵押贷款批准件数为64,212件，创5月来最低。

今年稍早，英国央行总裁卡尼表示，鉴于借款人举债过多的风险，房地产成为威胁英国经济复苏的最大国内因素。

“英国央行或许很乐见房市进行小幅度整理，这使得金融稳定的疑虑稍微减轻，”苏格兰皇家银行外汇分析师Paul Robson称。

英国公债上扬，表现优于德债，受到英国央行购买和季末基金买盘带动。

五年期、10年期和30年期英债收益率均跌4个基点，五年期英债收益率 触及9月11日来最低的1.769%。

1430GMT，10年期英债收益率 跌至2.43%，较可比德债利差收窄2个基点，报147基点。(完)

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