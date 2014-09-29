英国金融市场：英镑兑欧元势将录得两周来首日下跌，英债上扬

标题新闻：美国总统特朗普施压民主党议员，欲把边境墙支出纳入防范联邦政府停摆的支出议案中
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 德国公布通胀数据后，欧元走强
* 英国8月抵押贷款批准件数降幅高于预期
* 英国公债上扬
路透伦敦9月29日 - 英镑兑欧元周一势将录得两周来首日下跌，此前数据显示德国9月通胀持稳，两个地区的物价增速略有加快。
市场预计周二将出炉的欧元区9月通胀初值将为0.3%，8月为0.4%，深陷欧洲央行设定的低于1%的“危险区域”。
但部分投资人认为周一欧元区最大经济体－德国的经济数据可能暗示欧元区整体通胀也在9月保持稳定。
“德国部分地区数据显示通胀年率略有上升，可能在明日欧元区的通胀数据公布前给市场带来一些紧张情绪，”汇丰控股汇市策略师Daragh Maher表示。
英镑兑欧元在过去两周大涨逾2%，因投资人预计英国和欧元区的利率前景愈发背离。英国经济成长在加速，而欧元区经济步履蹒跚。
上周四在英国央行总裁卡尼表示，“更接近”升息后，欧元兑英镑 逾两年来首次跌穿0.78英镑。
周一欧元兑英镑小涨，报0.78095英镑。
英镑兑美元 持稳在1.6246美元。
数据显示英国8月抵押贷款批准件数降幅高于预期，增添了房地产市场降温的迹象，数据对英镑略有拖累。
英国央行公布，8月抵押贷款批准件数为64,212件，创5月来最低。
今年稍早，英国央行总裁卡尼表示，鉴于借款人举债过多的风险，房地产成为威胁英国经济复苏的最大国内因素。
“英国央行或许很乐见房市进行小幅度整理，这使得金融稳定的疑虑稍微减轻，”苏格兰皇家银行外汇分析师Paul Robson称。
英国公债上扬，表现优于德债，受到英国央行购买和季末基金买盘带动。
五年期、10年期和30年期英债收益率均跌4个基点，五年期英债收益率 触及9月11日来最低的1.769%。
1430GMT，10年期英债收益率 跌至2.43%，较可比德债利差收窄2个基点，报147基点。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/25/2017 52周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 两年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/25/2017 四周期国库券 04/24/2017 04/27/2017 04/26/2017 两年期浮息债券 04/20/2017 05/01/2017 04/26/2017 五年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/27/2017 七年期公债 04/20/2017 05/01/2017 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券