英国金融市场：英镑11个月来首次跌至1.6美元之下，英债收益率攀升

* 英镑跌至1.60美元之下，为去年11月以来首次

* 美国失业率降至六年低位，提振美元

* 英国服务业PMI数据低于预期，也重创英镑

路透伦敦10月3日 - 英镑周五跌至1.60美元之下，为11个月以来首次，且可能录得逾一年来最大单周跌幅，因数据显示，9月美国失业率降至六年低位。

周五公布的就业数据，是在11月4日中期选举前出炉的最重要的经济指标，将提振对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年中前升息的押注。

就业报告公布后，美元指数 攀升至四年高位。

今日公布的数据显示，9月英国服务业扩张速度放缓，降幅超过预期，引发英国经济在年底放缓的可能性。

英镑兑美元 盘中下跌幅度远超1%，触及去年11月以来最低1.5953美元。

“1.60美元是一个重要关口，一直是市场关注的目标，”纽约梅隆银行驻伦敦的汇市策略师Neil Mellor表示。

美国就业数据公布后，欧元也走低，兑英镑 跌0.1%，报，0.78385英镑。

英国央行预计，英国经济今年成长3.5%，但多数决策者曾表示，并不及急于升息，因失业率高企、通胀处于低位，以及薪资增长十分疲弱。

10年期英债从周四触及的一年高位大幅回落，因核心固定收益资产重挫。

10年期英债收益率 日内上扬逾7个基点，至2.40%，为8月18日以来最大单日涨幅。