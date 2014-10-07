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市场报道 | 2014年 10月 7日 星期二 23:43 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，受IMF对英国经济乐观评价带动

路透伦敦10月7日 - 英镑兑欧元周二小涨，此前国际货币基金组织(IMF)表示，今年英国可能是成长最快的主要经济体。

IMF预计今年英国经济成长3.25%，同下调欧元区三大经济体－德国、法国和意大利经济预估形成鲜明对比。IMF预计今年意大利经济萎缩0.2%。

IMF还表示，明年欧元区陷入通缩的几率为30%，且有近四成几率陷入经济衰退，而英国已经摆脱了危机。

这令投资人关注英国经济改善，部分投资人认为英国在明年首季需要加息，从而提升英镑的回报。

稍早德国公布的数据显示8月工业生产降幅远高于预期，录得2009年初金融危机以来最大降幅。

英国8月工业生产较前月持平，较上年同期增长2.5%。制造业产出较上年同期增长3.9%，略高于预期。

英国国家经济社会研究院(NIESR)估计第三季英国经济增幅由第二季的0.9%降至0.7%，但仍高于长期均值。

欧元兑英镑 跌0.3%，报0.78445英镑，离上周触及的两年低点0.77665英镑不远。

英镑兑美元 持平在1.6081美元。(完)

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