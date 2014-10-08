欧洲汇市：英镑走软，因最新迹象显示英国通胀放缓

路透伦敦10月8日 - 英镑兑美元在连涨两日后周三走低，因有迹象显示，英国通胀放缓，这可能会令央行维持低利率。

英国央行货币政策委员会周三开始召开为期两天的会议，预计将维持利率在历史低点。尽管经济复苏持续，但英国央行仍选择维持超宽松政策，因为薪资水平仍不高。

周三，有更多证据表明价格压力下降。英国零售业联盟公布9月零售价格较上年同期下跌1.8%，非食品价格重挫3.2%领跌。

几个小时后抵押贷款机构Halifax公布的一份报告显示，英国9月房价涨幅高于预期，不过年底前的上涨势头可能减弱。截至9月的三个月房价较上年同期上涨9.6%，低于6-8月的9.7%。

英镑/美元 下跌0.1%，报1.6080美元，可能录得三天以来首次收低。美元指数 上扬，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录公布前，交易商增加头寸。

“英镑已经消化了很多好消息，”德国商业银行的汇市策略师Peter Kinsella表示。

.美联储将于1800 GMT公布会议记录，投资者希望从中寻找联储计划从何时开始升息的线索。

英镑/欧元 持平在0.78775英镑，未受英国和欧元区成长及货币政策前景迥异影响。