欧洲汇市：英镑下滑，受德拉吉重申通缩风险后欧元走软拖累

路透伦敦10月9日 - 英镑兑美元周四尾盘降至日低，因在欧洲央行总裁德拉吉重申可能采取更多措施应对欧元区通缩威胁后，欧元下滑。

本周美元走软，自5月以来美元指数 已经大涨10%。不过交易员表示，跌势给美元扫清了一些技术性障碍，令其得以再度走强。

当多头仓位主导市场，在一些投资人获利了结之前，该货币会很难进一步上涨。

英镑兑美元 低见1.6112美元，当日跌0.3%，因欧元兑美元 跌至远低于1.27美元水准。

“市场在寻找沽出欧元的理由，鉴于欧元区通胀预期继续下滑，欧洲央行进一步放宽政策的压力仍很大”Bank of Tokyo-Mitubishi UFJ 汇市分析师Lee Hardman表示。

德国公布8月出口大幅下滑5.8%，创2009年1月全球金融危机高峰时期以来最大跌幅。在整个欧元区经济低迷和海外市场出现危机之际，这是德国经济出现问题的又一个迹象。

欧元兑英镑 报0.7865英镑，跌0.1%。

英镑兑美元盘中稍早一度升至1.6226美元高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议纪录给美元持续三个月的涨势敲响警钟。

英国央行周四一如预期，维持利率在纪录低点不变。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价