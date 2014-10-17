欧洲汇市：英镑兑欧元走强，本周有望录得2月来最大周度涨幅

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透伦敦10月17日 - 英镑兑欧元周五走强，本周有望录得八个月来最大周度涨幅，本周稍早，成长忧虑，尤其是对欧元区成长的担忧，重创全球金融市场。
本周公布的英国通胀和薪资增长数据疲弱，促使投资者推迟对英国央行首次升息时机的预期，拖累英镑兑欧元周三跌至五周低位。
但希腊政治动荡的威胁，以及对欧债危机死灰复燃的担忧周四引发市场抛售南欧二线公债，推动欧元走低。
对欧元区经济状况的担忧周五持续，且欧洲央行决策者在央行应采取什么样的举措来提振经济意见不一。
欧元兑英镑 跌0.4%，报0.7931英镑，较本周稍早触及的峰值低超过0.01英镑。
“衡量风险的指标开始暗示，英镑抛售最猛烈的时期已经过去，英镑后市可能进一步反弹，”花旗的欧洲汇市策略师Valentin Marinov表示。
今日稍早，英国央行首席经济学家霍尔丹首次明确暗示，近期市场推后升息预期是有道理的。
他表示，金融市场预期央行在明年中首次升息可能是正确的。他还指出，鉴于围绕英国和全球经济成长的不确定性，支持在更长时间内保持利率在低位。
货币市场的表现暗示，市场对英国央行升息时间的预期从明年首季调整至明年7月或更晚。瑞银和苏格兰皇家银行等多家银行也推迟了升息时间预期。
上述讲话发表后，英镑兑美元 应声走低，触及1.6030美元的日低，后反弹，尾盘持平在1.6086美元。(完)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
美国商务部经济分析局(BEA)周五公布：美国第一季度国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长0.7%(路透 调查预估为 成长1.2%)，上一季为成长2.1%。美国第一季度GDP隐性平减指数初值为上升2.2%(路透调查预估为上 升2.0%)，上一季 为上升2.1%。 美国劳工部周五公布：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8% 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3