更正-欧洲汇市：英镑兑欧元走强，但本周恐录得2月来最大周度跌幅(10月17日)

(更正：因英文原文有误，标题及内文第一段改为“周度跌幅”，非“涨幅”)

路透伦敦10月17日 - 英镑兑欧元周五走强，但本周恐录得八个月来最大周度跌幅，本周稍早，成长忧虑，尤其是对欧元区成长的担忧，重创全球金融市场

本周公布的英国通胀和薪资增长数据疲弱，促使投资者推迟对英国央行首次升息时机的预期，拖累英镑兑欧元周三跌至五周低位。

但希腊政治动荡的威胁，以及对欧债危机死灰复燃的担忧周四引发市场抛售南欧二线公债，推动欧元走低。

对欧元区经济状况的担忧周五持续，且欧洲央行决策者在央行应采取什么样的举措来提振经济意见不一。

欧元兑英镑 跌0.4%，报0.7931英镑，较本周稍早触及的峰值低超过0.01英镑。

“衡量风险的指标开始暗示，英镑抛售最猛烈的时期已经过去，英镑后市可能进一步反弹，”花旗的欧洲汇市策略师Valentin Marinov表示。

今日稍早，英国央行首席经济学家霍尔丹首次明确暗示，近期市场推后升息预期是有道理的。

他表示，金融市场预期央行在明年中首次升息可能是正确的。他还指出，鉴于围绕英国和全球经济成长的不确定性，支持在更长时间内保持利率在低位。

货币市场的表现暗示，市场对英国央行升息时间的预期从明年首季调整至明年7月或更晚。瑞银和苏格兰皇家银行等多家银行也推迟了升息时间预期。