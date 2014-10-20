欧洲汇市：英镑兑美元和欧元走强，关注英国GDP数据和美元表现

《全球汇市》欧元兑美元小跌，因欧洲央行政策立场鸽派
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
路透伦敦10月20日 - 英镑兑欧元和美元周一走强，因在上周大跌后交易商买入，短期走向将取决于英国经济成长数据。
英国将在周五公布第三季国内生产总值(GDP)数据，可能为英镑提供一定的支撑。随着欧洲前景不断恶化，市场对英国经济复苏力道的疑虑与日俱增。
在公布GDP数据前，英国将公布零售销售数据。根据其他已经公布的报告来看，零售销售数据可能会支撑变得有些黯淡的成长前景。成长前景转弱导致市场推后了英国央行升息时间的预期。
英镑兑欧元上周录得八个月最大单周跌幅，因市场重新消化升息预期。
但英镑周一走强，兑美元 上扬0.3%，报1.6140美元。欧元兑英镑 跌0.3%，报0.7907英镑。
“周五将公布的GDP数据可能提供一定的支撑，”荷兰合作银行的策略师Jane Foley表示。
英国央行10月9日会议记录将在周三公布，市场将密切关注，从中寻找央行政策立场转趋温和的迹象。
分析师预期，央行的九位政策委员中又有一位将转换立场至支持升息的可能性基本不存在。在9月会议上有两位委员投票支持升息，市场臆测，现在这两位委员可能都改变了立场。
“英镑/美元的下档风险是，这两位委员可能因考虑到近期的部分经济数据而改变立场，”FXTM的首席市场分析师Jameel Ahmad表示。
市场还将关注将于周三公布的美国通胀数据。如果低于预期，可能支撑美联储在更长时间内保持利率在低位的看法。这可能限制英镑的跌势。(完)
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。
* 黄金本周迄今下跌1.5% * 美元因美国数据上涨，欧元受德拉吉言论拖累 * 黄金技术支撑位在1,225-1,257美元 * 钯金触及2015年3月来最高水准 路透纽约/伦敦4月27日 - 金价周四重拾从本月中触及的五个月高位 回落的态势，回吐美国总统特朗普减税计划引发疑虑所录得的涨幅，欧洲 央行总裁德拉吉的讲话拖累欧元下跌。 1909 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,265.21美元。美国期 金 收升0.1%，报每盎司1,265.90美元。 黄金从4月17日高位1,295.42美元回落，本周迄今下跌了1.5%。 周三黄金从两周低位反弹，因特朗普提议降低企业税。 “隔夜市场的走势没有延续，是因为欧洲央行和美元上涨，令黄金处 于守势，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn说。 美元指数 上涨，此前数据显示美国企业投资加速增长，欧元降 至盘中低位，因德拉吉称欧洲央行决策者在周四会议上没有讨论
路透纽约4月27日 - 美国股市纳斯达克指数周四收于纪录新高，受助于康卡斯特、PayPal和Intuit在业绩推动下上涨，标普500指数和道琼工业指数基本持平。