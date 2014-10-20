欧洲汇市：英镑兑美元和欧元走强，关注英国GDP数据和美元表现

路透伦敦10月20日 - 英镑兑欧元和美元周一走强，因在上周大跌后交易商买入，短期走向将取决于英国经济成长数据。

英国将在周五公布第三季国内生产总值(GDP)数据，可能为英镑提供一定的支撑。随着欧洲前景不断恶化，市场对英国经济复苏力道的疑虑与日俱增。

在公布GDP数据前，英国将公布零售销售数据。根据其他已经公布的报告来看，零售销售数据可能会支撑变得有些黯淡的成长前景。成长前景转弱导致市场推后了英国央行升息时间的预期。

英镑兑欧元上周录得八个月最大单周跌幅，因市场重新消化升息预期。

但英镑周一走强，兑美元 上扬0.3%，报1.6140美元。欧元兑英镑 跌0.3%，报0.7907英镑。

“周五将公布的GDP数据可能提供一定的支撑，”荷兰合作银行的策略师Jane Foley表示。

英国央行10月9日会议记录将在周三公布，市场将密切关注，从中寻找央行政策立场转趋温和的迹象。

分析师预期，央行的九位政策委员中又有一位将转换立场至支持升息的可能性基本不存在。在9月会议上有两位委员投票支持升息，市场臆测，现在这两位委员可能都改变了立场。

“英镑/美元的下档风险是，这两位委员可能因考虑到近期的部分经济数据而改变立场，”FXTM的首席市场分析师Jameel Ahmad表示。