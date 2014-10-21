英国金融市场：英镑兑欧元触及逾一周高位，关注英国央行会议记录

路透伦敦10月21日 - 英镑兑欧元周二触及逾一周高位，此前消息人士称欧洲央行正考虑购买公司债，向金融体系挹注更多欧元。

几位知情人士对路透称，欧洲央行(ECB)当前考虑在二级市场买入公司债，或许最早在12月就对此作出决议，并在明年初开始实施。

报道发布后，欧元兑英镑 跌0.4%，报0.78865英镑，稍早一度上涨。

“有关购买担保债券的声明以及欧洲央行可能购买公司债的消息稳定了市场，令背离交易再度回场，”BMO Capital Markets汇市策略部门欧洲主管Stephen Gallo表示。

Gallo指出，主要的背离交易是“作空欧元/作多英镑”，基本上是押注两种货币的货币政策和经济前景背离。

英镑兑美元 跌0.2%，报1.6132美元，成交量远低于上月均值。

周二官方公布的数据显示，过去六个月英国政府的借款比上年同期高出逾10%，英国财政大臣欧思邦达成全年借款目标的任务严峻。 但该数据对市场大致没有影响。

英国央行10月9日会议记录将在周三公布，市场将密切关注，从中寻找央行政策立场转趋温和的迹象。

分析师预期，央行的九位政策委员中又有一位将转换立场至支持升息的可能性基本不存在。在9月会议上有两位委员投票支持升息，市场臆测，现在这两位委员可能都改变了立场。

英国公债价格小跌，跟随德债走势，10年期英债收益率 升1个基点，报2.16%，远高于上周触及的一年低点1.94%。(完)

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