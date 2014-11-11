欧洲汇市：英镑小涨，投资人审慎观望英国薪资数据及央行通胀报告

路透伦敦11月11日 - 英镑周二小涨，在极为淡静的交投中受到略胜预期的零售销售数据的扶助，投资人在等待英国央行通胀报告。

英国央行最新的预估预计将巩固升息时机推迟至明年的预期，英国货币市场已经大致消化了该预期。

“如果明日对通胀预估的下调大于预期，肯定会拉低英镑，特别是兑美元，”Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ策略师Lee Hardman表示。

“不过这基本上是证实了市场已经大概了解的情况，所以影响可能有所淡化。”

他表示，报告的整体影响可能令英镑兑美元跌穿1.58美元，兑欧元的跌幅可能较小。

尽管今日英镑兑美元 升约0.2%，但仍在1.5881美元，离上周触及的14个月低点仅高不到1美分。英镑兑欧元 大致持稳，报0.7841英镑。

周三公布的季度通胀报告，料将因能源及食品价格下跌而下修央行的短期通胀预测，但料将上修较长期通胀预测。

分析师认为，经济增长预估可能也会微幅下调，以反映欧元区前景的不确定性再度升高。

但周三将出炉的薪资成长数据可能对市场的影响更大。周二英国零售业联盟(BRC)表示，10月整体零售支出较上年同期成长1.4%。9月则为下滑0.8%，为2012年4月以来最大同比跌幅。 （完）

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