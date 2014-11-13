欧洲汇市：英镑兑美元跌至14个月低点，楼市数据疲弱加重压力

路透伦敦11月13日 - 英镑兑美元周四跌至14个月低点，继上日英国央行调整经济展望后，楼市数据疲软，令市场更加质疑央行是否会很快升息。

英国皇家测量师学会(RICS)周四公布的一份调查显示，英国房价增长在截至10月的三个月内大幅放缓，增幅降至2013年5月以来最低。直到最近，许多投资人还认为英国楼市热络，是升息的理据。

英国央行周三表示，通胀可能进一步下滑，令市场将升息时间预期推迟到2015年年底。

交易员表示，尽管投资者已经将预期加息时间推迟到了2015年晚些时候，但央行报告以及之后总裁卡尼的言论平息了有关加息或提早出现的担忧。

“除非英镑在未来几天反弹，否则英镑这一两周不会有好日子，”Altana Wealth汇市投资组合经理Ian Gunner表示。

他表示，如果周五美国公布的零售销售数据强劲，英镑会受到进一步的打压。

英镑兑美元 下跌至1.5725美元，为去年9月以来最低。英镑兑欧元 跌至三周最低的0.7935英镑，日内下跌约0.6%。

同英国的情况形成对比的是，纽约联储总裁杜德利周四稍早表示，市场对美国在明年年中升息的预期看来是合理的。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价