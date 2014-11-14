英国金融市场：英镑兑美元触及14个月低点，英债较美债利差收窄

路透伦敦11月14日 - 英镑兑强劲的美元周五下跌，触及14个月低点，并可能连续第四周下跌，因投资者对于英国央行可能很快升息的预期降温。

英国两年期公债 较可比美债 利差收窄至2013年10月以来最低，降低了英镑对投资者的吸引力。

利差收窄，是因为英国央行周三称通胀可能进一步下滑，导致投资者对于央行危机后首次加息的时间预估推迟至2015年底，部分人目前预计首次加息时间将落在2016年第一季。

这意味着英国很有可能不会是金融危机以来首个升息的发达国家，在今夏之前各界原本抱有这样的预期。美国联邦储备理事会(FED/美联储)料将在2015年年中升息。

美国公布优于预期的零售销售数据，推高美元和美国公债收益率后，英镑兑美元 跌至1.5609，为去年9月以来新低。英镑贸易加权指数 跌0.35%，报86.5的一个月低点。

“英镑走势持续不振，看来在1.5350区域之前没有太大支撑，”荷兰国际集团汇率主管Chris Turner表示。

英镑兑欧元 在四周低点0.79565英镑附近交投，尽管欧元区经济成长数据未能改变欧洲央行将必须在未来求助于量化宽松的预期。

随着全球股市下滑，10年期英债 收益率触及逾两周最低的2.14%。(完)

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