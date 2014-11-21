欧洲汇市：英镑兑欧元触及一周高位，因押注欧洲央行会进一步放宽政策

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦11月21日 - 英镑兑欧元周五触及一周高位，之前欧洲央行总裁德拉吉称，必须采取一切必要的行动快速推升处于“极低水平”的通胀，促使投资者押注欧洲央行将再推刺激举措。
德拉吉称，没有迹象显示未来几个月经济将改善。他还表示，如果当前措施无助于提振通胀率，欧洲央行将扩大和加快向欧元区注入资金的行动。
德拉吉本周稍早还表示，进一步举措可能包括大规模购买公债，即所谓的量化宽松(QE)。但该举措遭到了德国的强烈反对。
欧元兑英镑 盘中跌至0.7915英镑的低位，尾盘回落0.8%，报0.79305英镑。
“一切都归因于德拉吉本周第二次暗示，央行可能实施QE，”Forex.com的研究部董事Kathleen Brooks表示。德拉吉在德国发表上述讲话，进一步显示出他的魄力。
“英镑仍面临经济放缓、美元走强，以及英国央行立场逐步趋软的威胁，”Brooks表示。
英镑兑美元走软，之前反欧盟政党UKIP从执政党保守党手中夺取了第二个议会席位，预示着明年5月大选前政治风险加剧。
英镑兑美元跌0.1%，报1.5677美元，本周稍早触及14个月低位1.5590美元，本周可能连跌第五周。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。