欧洲汇市：英镑兑美元削减跌幅，因美国消费者信心数据疲弱

路透伦敦11月25日 - 英镑兑美元周二缩减跌幅，因数据显示，美国消费者信心意外回落至6月以来最低，拖累美元走软。

美国经济谘商会周二公布，11月美国消费者信心指数降至88.7，为6月来最低，因对企业状况和就业的短期前景的乐观情绪消退。此前路透访问分析师的预估中值为96.0。

尽管稍早公布的数据显示，美国第三季经济成长强于最初的估计，但消费者信心数据重创美元，导致美元兑欧元和英镑跌至日内低位。

英镑兑美元 收复稍早的失地，报1.5715美元。不过，英镑表现不及欧元，英镑/欧元 回落0.2%，报0.7937英镑。

法国兴业银行的汇市策略师Alvin Tan表示，美元走疲给欧元带来的提振更大，推动欧元兑英镑走强。

“英镑与美元的联动性通常低于欧元与美元，因此，在美元走强时，欧元通常会受益，”Tan说。

英镑兑美元稍早走低，因为英国央行总裁卡尼在议会的证词未能改变央行要等到明年晚些时候或2016年初才会升息的观点。

巴克莱汇市策略师Hamish Pepper称，该行将2015年9月底英镑汇率的预期从8月时的1.57美元调降至1.43美元。(完)