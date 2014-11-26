欧洲汇市：英镑兑美元升至两周高位，因美国经济数据令人失望

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦11月26日 - 英镑周三上涨，因此前英国公布的数据证实英国经济稳步成长，但美国经济报告显示经济成长可能正在放缓。
在周四感恩节前美国公布的一系列经济数据令投资人失望，房屋销售、个人支出和消费者信心数据都逊于预期。
英镑兑美元 升至两周高位1.5807美元，之前在数据显示英国第三季企业投资意外下降后曾触及日低。
“美国数据引发投资人缩减一些美元多头，”一现汇交易员表示，“英镑得益于轧平空头仓位，但在1.5850美元上方的卖单会限制升幅。”
英国国家统计局周三公布，第三季企业投资较前季下降0.7%，为2013年第二季以来首次下降；英国第三季GDP确认为较前季增长0.7%，较上年同期成长3.0%。
“有点令人失望，投资数据疲弱，英央行希望企业投资助力英国经济复苏，”汇丰的外汇策略分析师Daragh Maher称。
英国央行决策者周二在国会的证词，未能改变日渐增强的预期，即在明年年末甚至在2016年年初之前，英央行都不会上调利率。
欧元兑英镑 跌0.2%，报0.7925英镑，因欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，可能在明年第一季判断是否需要开始购买主权债券，欧元因此受到打压。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申