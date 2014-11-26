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市场报道 | 2014年 11月 27日 星期四 00:29 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元升至两周高位，因美国经济数据令人失望

路透伦敦11月26日 - 英镑周三上涨，因此前英国公布的数据证实英国经济稳步成长，但美国经济报告显示经济成长可能正在放缓。

在周四感恩节前美国公布的一系列经济数据令投资人失望，房屋销售、个人支出和消费者信心数据都逊于预期。

英镑兑美元 升至两周高位1.5807美元，之前在数据显示英国第三季企业投资意外下降后曾触及日低。

“美国数据引发投资人缩减一些美元多头，”一现汇交易员表示，“英镑得益于轧平空头仓位，但在1.5850美元上方的卖单会限制升幅。”

英国国家统计局周三公布，第三季企业投资较前季下降0.7%，为2013年第二季以来首次下降；英国第三季GDP确认为较前季增长0.7%，较上年同期成长3.0%。

“有点令人失望，投资数据疲弱，英央行希望企业投资助力英国经济复苏，”汇丰的外汇策略分析师Daragh Maher称。

英国央行决策者周二在国会的证词，未能改变日渐增强的预期，即在明年年末甚至在2016年年初之前，英央行都不会上调利率。

欧元兑英镑 跌0.2%，报0.7925英镑，因欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，可能在明年第一季判断是否需要开始购买主权债券，欧元因此受到打压。(完)

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