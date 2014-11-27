欧洲汇市：英镑大跌，因OPEC拒绝减产拖累油价暴跌

路透伦敦11月27日 - 英镑兑美元周四下滑0.5%，因在石油输出国组织(OPEC)决定不减产后油价再度暴跌。
OPEC周四决定保持产量不变，以沙特为首的海湾产油国置该组织贫穷成员国要求减产以遏制油价下跌的呼声不顾，坚持不减产。这可能导致油价继续狂泻。
燃油成本降低可能支撑全球经济成长，但也意味着通胀将进一步下滑，欧洲的通胀已经在不断降低。
“油价重挫是今日下午英镑走势的背后原因，”Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ汇市策略师Lee Hardman表示。
“这会令明年通胀下滑的风险加大，并令英国央行维持更长时间不升息的几率增加。”
汇控汇市研究部门全球主管David Bloom预计英镑兑美元在明年首季前将跌至1.54美元，明年年底报1.48美元。周四英镑兑美元 报1.5720美元。
许多银行预计未来一两个月英镑兑美元将再跌3-4美分，许多银行也看好美元兑欧元前景，因认为欧洲央行很快会被迫直接印钞支撑经济。
英镑兑欧元 跌0.2%，报0.7932英镑。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)