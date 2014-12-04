欧洲汇市：欧元兑英镑上涨，欧央行政策声明使对量化宽松的押注落空

路透伦敦12月4日 - 欧元兑英镑周四跃升，有望创两周来最大单日涨幅，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉给市场对立即实施量化宽松的预期泼冷水。

德拉吉称，该行将评估明年初采取更多量化宽松的几率，并暗示如果该行选择这样做，管委会将有意绕过少数反对意见。

不过这令一些投资者失望，他们预期周四将为量化宽松奠定更坚实基础，并依此做空欧元。

“德拉吉暗示将在明年初实施规模更大的资产购买计划，预计可能在1月，”瑞穗实业银行对冲基金外汇销售主管Neil Jones称。

“一些市场人士预计在本月开始实施，所以出现失望情绪，引发空头回补。”

欧元兑英镑 上涨0.8%，至0.7910英镑，从周三触及的三周低位0.7832英镑反弹。

英镑兑美元 跌0.1%，报1.5665美元，距本周稍早触及的15个月低位1.5585不远。

英镑回吐周三的部分涨幅，起初乐观看待英国财政大臣欧思邦的财政声明，现似乎更关注长期增长预测下调等负面因素。

“如果市场相信，由于进一步财政撙节举措，英国未来增长趋势将是放缓，这将夺走英镑的光芒，”摩根士丹利欧洲外汇策略主管Ian Stannard称。(完)

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