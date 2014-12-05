欧洲汇市：英镑兑美元触及15个月低点，因美国非农就业岗位猛增

路透伦敦12月5日 - 英镑兑美元周五触及15个月低点，此前数据显示美国11月非农就业岗位增幅为约三年最多，这是美国经纪复苏正在积累动能的最新迹象。

美国劳工部公布，11月非农就业岗位增幅达32.1万，失业率持稳在5.8%的六年低点，薪资增长加速。这会给美国联邦储备理事会(美联储/FED)带来压力，令其提前而不是推迟升息。

自2008年12月美联储一直维持联邦基金利率在近零水准。今日就业数据公布后，期货市场走势显示市场预计美联储将在明年7月开始升息，数据公布前为9月。

英镑兑美元 跌至去年9月来最低的1.5571美元，尾盘报近1.5584美元，跌0.6%。

“美国就业报告凸显美国经济成长远比多数世界其他国家强...这令带动美元普涨的货币政策背离愈发严重。”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。

本周英国公布的数据良莠不齐，服务业增长快于预期，但房价增长放缓，抵押贷款批准宗数减少。

英国央行周四维持利率在0.5%历史低点不变，目前预计英国央行将等到明年年底，甚至2016年才会升息。