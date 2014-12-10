欧洲汇市：英镑兑美元继续上涨，因美元继续回落

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦12月10日 - 英镑兑美元周三小幅上涨，但英镑兑欧元走软，此前英国央行总裁未能改变对升息时间的预期。
英国央行总裁卡尼接受Birmingham Times采访时称，尽管预计通胀下滑，但英国必须升息，不过2007年以来首次升息的具体时间不确定，收紧政策可能逐步进行。
这没有改变市场普遍观点，即明年年底或2016年初之前不会升息。
“他(卡尼)非常含糊，基本上与前几个月的说法一致，”纽约梅隆银行汇率分析师Neil Mellor称。“但基本上我认为影响英镑的因素未来不会改变，或已经改变。”
英镑兑欧元 跌0.2%，报0.7911美元。
不过英镑兑美元 上涨至1.5703美元，日内上涨0.2%。
“尽管我们看多美元，但我们认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将观望到明年末后再升息，英镑/美元有回落风险，”荷兰合作银行驻伦敦外汇分析师Jane Foley称。
她预计未来几个月英镑/美元基本在1.56-1.59美元区间。(完)
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(编译 王丽鑫；审校 李军)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。
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