欧洲汇市：英镑走低，因英国数据不尽如人意

新西兰金融：央行就银行业资本金规定征求意见
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透伦敦12月12日 - 英镑兑欧元周五走软，兑美元基本持稳，因越来越多的证据显示英国经济成长正在放缓，这可能使英国利率在更长时间内保持在低位。
英国统计局周五公布，10月建筑业产出意外大幅下滑2.2%，远逊于分析师预估的增长0.7%。
欧元兑英镑 涨0.5%，至0.7914英镑，可能创下两周来首次周线上涨。欧元兑美元也受到支撑，因美国公债收益率(殖利率)回落，以及买入欧元兑波兰兹罗提和匈牙利福林等中欧货币的交易增加。
英镑兑美元 持稳在1.5735美元，远离周一触及的15个月低点1.5585美元。
英国皇家测量师学会(RICS)周四公布的一份调查显示，在截至11月的三个月内，英国房价增幅创一年半以来最低，但计划中的下调房产税举措可能缓和销售低迷的情况。 这一数据显示英国地产市场正在降温。
交易商静待下周二公布的消费者物价数据。市场预期，11月年通胀率将从前月的1.3%降至1.2%。
“英国的消费者物价通胀仍接近五年低位，且如果因油价走低而再度意外回落，可能意味着英国央行将在更长时间内保持温和立场，这对英镑不利，”Western Union的外汇策略师Nawaz Ali表示。(完)
路透惠灵顿5月1日 - 新西兰央行周一就检讨银行业资本规定征求意见，称对任何新规则都保持开放态度。资本规定规则旨在应对银行业的风险。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价
路透香港5月1日 - 澳门4月博彩收入增长16.3%，因新的娱乐场有助于吸引赌客前往澳门。 周一发布的政府数据显示，澳门4月博彩收入为202亿澳门元(25.2亿美元)。 分析师的预测为增长13-17%。(完) (编译 侯雪苹；审校 高琦)