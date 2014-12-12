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市场报道 | 2014年 12月 12日 星期五 23:22 BJT

欧洲汇市：英镑走低，因英国数据不尽如人意

路透伦敦12月12日 - 英镑兑欧元周五走软，兑美元基本持稳，因越来越多的证据显示英国经济成长正在放缓，这可能使英国利率在更长时间内保持在低位。

英国统计局周五公布，10月建筑业产出意外大幅下滑2.2%，远逊于分析师预估的增长0.7%。

欧元兑英镑 涨0.5%，至0.7914英镑，可能创下两周来首次周线上涨。欧元兑美元也受到支撑，因美国公债收益率(殖利率)回落，以及买入欧元兑波兰兹罗提和匈牙利福林等中欧货币的交易增加。

英镑兑美元 持稳在1.5735美元，远离周一触及的15个月低点1.5585美元。

英国皇家测量师学会(RICS)周四公布的一份调查显示，在截至11月的三个月内，英国房价增幅创一年半以来最低，但计划中的下调房产税举措可能缓和销售低迷的情况。 这一数据显示英国地产市场正在降温。

交易商静待下周二公布的消费者物价数据。市场预期，11月年通胀率将从前月的1.3%降至1.2%。

“英国的消费者物价通胀仍接近五年低位，且如果因油价走低而再度意外回落，可能意味着英国央行将在更长时间内保持温和立场，这对英镑不利，”Western Union的外汇策略师Nawaz Ali表示。(完)
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