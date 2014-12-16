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市场报道 | 2014年 12月 17日 星期三 01:21 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及三周高位，盘中走势震荡

路透伦敦12月16日 - 英镑兑美元周二触及三周高位，为兑美元涨幅最大的货币之一，但盘中走势震荡，今日俄罗斯卢布一度暴跌达25%，因油价跌穿每桶59美元。

在英国央行总裁卡尼淡化英国通胀数据的影响后英镑获得提振。英国11月通胀率降至12年低位。

因卢布兑美元 暴跌至80，投资人匆忙避险，拉低美国公债收益率，全面打压美元。

英镑兑美元 高见1.5785美元，为11月底来最高，尾盘报1.5732美元，升0.6%，英镑兑欧元 升0.1%，报0.7946英镑。

市场对是否有资本从俄罗斯流入英国有一些讨论，这对英镑也有提振。

英国国家统计局周二公布，英国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.0%，反映国际油价下跌。 数据公布后，英镑兑欧元一度跌至三周低点。

但在卡尼称油价下跌对英国“显然有积极的影响”，而且英国央行通胀立场不因通胀数据而改变后，英镑反弹。(完)

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