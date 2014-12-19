欧洲汇市：英镑兑欧元接近五周高位，因预计ECB快将全面实施QE

台湾经济指标预测--4月20日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
路透12月19日 - 英镑兑美元周五小跌，但兑欧元徘徊在五周高位附近，因预计欧洲央行肯定会实施全面的量化宽松政策(QE)。
路透周五独家报导，欧洲央行(ECB)官员正在考虑通过何种途径，来确保在新一轮量化宽松中将获利最大的较弱国家来承担更多风险及成本。 消息助燃了对很快将实施QE的臆测，扶助拖累欧元兑美元逼近28个月低点。
欧元兑英镑 低见0.78315英镑，为11月12日来最低，欧洲汇市尾盘，欧元持稳，报0.78445英镑，昨日欧元兑英镑创2月来最大单日跌幅。
同欧洲央行可能早至明年1月就开始购买主权债提振欧元区经济形成对比的是，美联储周三暗示，正处于明年开始升息的正轨上。
“在本周稍早美联储会议后，货币政策迥异的题材再度变得更为明显。”Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ汇市分析师Lee Hardman表示。
“市场观点看来是如果美联储开始升息了，英国央行对升息也会更放心。”
英镑兑美元 跌0.2%，报1.5641美元，接近本周稍早触及的15个月低点1.5539美元。
法国巴黎银行驻伦敦外汇策略师Phyllis Papadavid称，预计英镑兑美元 未来几个月将持于1.53-1.56美元左右。(完)
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以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 +10%* +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 大型银行陆续开跨月拆款，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧 浮滥，拆款以到期续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉 低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票 券商则在0.37%；但票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他指出，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松 状态，因而只拿成本较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也提到，今天开始做跨月拆款，但票券商都没有到期亦无需求， 仅少数小型银行到期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。