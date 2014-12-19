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市场报道 | 2014年 12月 20日 星期六 00:24 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元接近五周高位，因预计ECB快将全面实施QE

路透12月19日 - 英镑兑美元周五小跌，但兑欧元徘徊在五周高位附近，因预计欧洲央行肯定会实施全面的量化宽松政策(QE)。

路透周五独家报导，欧洲央行(ECB)官员正在考虑通过何种途径，来确保在新一轮量化宽松中将获利最大的较弱国家来承担更多风险及成本。 消息助燃了对很快将实施QE的臆测，扶助拖累欧元兑美元逼近28个月低点。

欧元兑英镑 低见0.78315英镑，为11月12日来最低，欧洲汇市尾盘，欧元持稳，报0.78445英镑，昨日欧元兑英镑创2月来最大单日跌幅。

同欧洲央行可能早至明年1月就开始购买主权债提振欧元区经济形成对比的是，美联储周三暗示，正处于明年开始升息的正轨上。

“在本周稍早美联储会议后，货币政策迥异的题材再度变得更为明显。”Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ汇市分析师Lee Hardman表示。

“市场观点看来是如果美联储开始升息了，英国央行对升息也会更放心。”

英镑兑美元 跌0.2%，报1.5641美元，接近本周稍早触及的15个月低点1.5539美元。

法国巴黎银行驻伦敦外汇策略师Phyllis Papadavid称，预计英镑兑美元 未来几个月将持于1.53-1.56美元左右。(完)

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