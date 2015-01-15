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亚洲 | 2015年 1月 16日 星期五 01:01 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元升至七年高位，之前瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限

* 欧元大买家瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限

* 英镑兑美元料可能进一步下滑

路透伦敦1月15日 - 英镑兑走势挣扎的欧元周四触及七年高位，此前瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限，令汇市投资人震惊。

瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。瑞郎/欧元应声大涨，突破之前设定的1.20上限，并引发了市场对于出口导向型的瑞士经济的担忧。

瑞士央行取消汇率上限，消除了对欧元的一大支撑因素。

欧元兑美元 挫至11年最低，兑英镑 跌至七年低点0.7732英镑，大跌1.3%，为逾一年最大单日跌幅。

“欧元的一个大买家目前不再买入，”法国兴业银行(Societe Generale)汇市策略师Alvin Tan表示。

“瑞士央行的行动扶助美元，特别是会给欧元跌势带来更多压力，所以也令英镑/美元的卖压加重。”

英镑兑瑞郎 也跌至三年低点，一度暴跌逾13%，报1.3244瑞郎，欧洲汇市尾盘报1.3530瑞郎。

英镑兑美元 跌0.5%，报1.5167美元，美元指数升至11年高位。

法国兴业银行表示，瑞士央行的行动改善了英镑的前景，特别是兑欧元的前景，尽管未来几个月英国政治上有不确定性，但会有避险资金流入英国。

交易商表示，有关英国经济表现将好于欧洲其他国家的预期，也给英镑构成支撑。(完)
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