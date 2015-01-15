欧洲汇市：英镑兑欧元升至七年高位，之前瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 欧元大买家瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限
* 英镑兑美元料可能进一步下滑
路透伦敦1月15日 - 英镑兑走势挣扎的欧元周四触及七年高位，此前瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限，令汇市投资人震惊。
瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。瑞郎/欧元应声大涨，突破之前设定的1.20上限，并引发了市场对于出口导向型的瑞士经济的担忧。
瑞士央行取消汇率上限，消除了对欧元的一大支撑因素。
欧元兑美元 挫至11年最低，兑英镑 跌至七年低点0.7732英镑，大跌1.3%，为逾一年最大单日跌幅。
“欧元的一个大买家目前不再买入，”法国兴业银行(Societe Generale)汇市策略师Alvin Tan表示。
“瑞士央行的行动扶助美元，特别是会给欧元跌势带来更多压力，所以也令英镑/美元的卖压加重。”
英镑兑瑞郎 也跌至三年低点，一度暴跌逾13%，报1.3244瑞郎，欧洲汇市尾盘报1.3530瑞郎。
英镑兑美元 跌0.5%，报1.5167美元，美元指数升至11年高位。
法国兴业银行表示，瑞士央行的行动改善了英镑的前景，特别是兑欧元的前景，尽管未来几个月英国政治上有不确定性，但会有避险资金流入英国。
交易商表示，有关英国经济表现将好于欧洲其他国家的预期，也给英镑构成支撑。(完)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。