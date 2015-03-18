更正-欧洲汇市：英镑下滑，英国5月大选前政治前景不确定性带来压力(3月17日)

(因英文原文更正，内文第一段应为"一周"低点，非"六周")

路透伦敦3月17日 - 英镑兑欧元周二触及一周低点，兑美元也走软，在5月7日英国议会大选前的政治不确定性令英镑进一步承压。

最新民调显示，5月7日大选后，两个主要政党都无法在议会占据绝对多数席位，无法自力组成政府。这带动为应对英镑走势波动的保险成本 升至去年苏格兰独立公投以来最高。

尽管投资人通常倾向看好现任首相卡梅伦的保守党，但市场也担心大选后的政治格局可能很快导致要对英国是否脱离欧盟进行投票。

卡梅伦周二表示，今年提前举行公投的可能性“微乎其微”。

“如果大选结果导致公投，这会给市场带来重大问题，那样很可能出现减持仓位，”Deutsche AWM研究部门主管Phil Poole表示。

不过，他表示，目前还未出现这样的走势，银行策略师称周二英镑下滑大部分是因在美联储会议前欧元兑美元反弹所致。

英镑兑美元 跌0.6%，报1.4745美元，兑普遍走强的欧元大跌1%，报0.7191英镑。

银行和券商发布了一系列研报警告称，政局不稳将对英国经济构成潜在冲击，目前英国面临庞大的财政赤字和经常帐赤字，结果英镑挫跌。