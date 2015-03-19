欧洲汇市：英镑兑美元大跌，因英国央行首席经济学家称可能降息

* 英国央行首席经济学家称升息和降息的几率相当

* 英镑兑美元回吐昨日美联储声明后录得的升幅

* 分析师称市场未完全消化大选不确定性

路透伦敦3月19日 - 英镑兑美元周四大跌，此前英国央行首席经济学家讲话的通胀基调温和，令投资人对明年年初升息的预期成疑。

英国央行首席经济学家霍尔丹周四表示，英国央行应该做好在必要时降息至纪录低点的准备，以便防止通胀率进一步下跌至目标下方。

“我认为英国央行升息或降息的几率大致均衡。换句话说，我认为在不久的将来，政策可能需要向任何一个方向作出调整，具体方向取决于风险向哪一方倾斜，”霍尔丹表示。

英国央行发布的最新货币政策会议记录内也有类似谨慎信息，委员强调英镑强势对通胀的冲击，这导致投资人推迟升息预期，并在霍尔丹讲话后进一步推后预期至明年年中左右。

英镑兑美元 在霍尔丹讲话后跌至1.4710美元，大跌1.8%，英镑兑欧元 升0.4%，报0.7221英镑。

美联储政策声明提到升息时，一如预期没有再用“耐心”一词，但也下调了美国经济增长和通胀预估，并下调了利率预估。

这导致美元周三全线下挫，英镑兑美元周三大涨1.5%，录得五年半最大单日升幅。

一些交易商表示，在市场消化了美联储对通胀意外温和的信息后，预计英镑兑美元将保持疲弱。

摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示，市场还未完全消化英国政局的不确定性，这意味着英镑可能进一步下挫。

英国将在5月举行议会大选，最新的民意调查显示可能出现议会僵局，任何一个党派都无法独立组建政府。

“欧洲央行的政策压低了欧洲资产的收益率，这掩盖了英国大选前的不安情绪，”荷兰合作银行驻伦敦资深外汇策略师Jane Foley表示。“随着大选临近，我们会看到其对英镑汇率的影响。”(完)