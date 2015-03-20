欧洲汇市：英镑兑美元上扬1%，因美联储政策立场温和

* 英镑兑美元上扬，因美联储暗示将推后升息

* 英国央行官员的讲话拖累英镑兑欧元走软

路透伦敦3月20日 - 英镑兑美元周五反弹，上涨逾1%，因本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的政策声明立场温和，导致6月升息的预期降温，促使投资者卖出美元。

今日稍早，英镑走势疲弱，未从周四的大跌中复原，投资者推迟英国升息预期，以及英国央行决策者的讲话拖累英镑周四大跌。

但英镑兑欧元仍然走低，欧元/英镑本周累计上扬1.7%，为七周来首周上扬，表明今日英镑/美元走强是因美元走软所致。

“美元仍在对美联储会议作出反应，美联储声明给市场创造了一种新动态；市场之前对美元的押注是一边倒，但联储会议给美元的走向增加了更多两面性风险，”BTM-UFJ的汇市分析师Lee Hardman表示。

“美联储发布基调温和的声明的同时，英国央行也暗示，将等待更长时间才升息；这是英镑受压的因素之一。另外，英国央行首席经济学家有关未来升息和降息风险均衡的讲话也拖累英镑表现。”

英国央行首席经济学家霍尔丹称，降息或升息的机率差不多均衡，央行为了实现2%的通胀目标，需要在政策上做好升息和降息的两手准备。

英镑兑美元 上扬0.8%，报1.4883美元，日高为1.4910美元。欧元兑英镑 升0.4%，报0.7255英镑。

“英国央行对通胀风险的立场从不以为然转变为更加温和将打压投资者人气，”FXTM的首席市场策略师Jameel Ahmad表示，“英镑将面临强大的下行风险，如果跌穿1.42/1.43美元区域，我不会感到意外。”(完)