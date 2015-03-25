欧洲汇市：英镑兑欧元触及一个月低点，受通胀前景及大选不确定性所累

《全球汇市》美元指数跌至一个半月低点，因特朗普就职演说令市场不安
“人们原本预期他(特朗普)会重申11月的获胜演讲，但实际演讲有一点对抗意味，市场中有人担心他出手强硬，”荷兰合作银行美国策略师Philip Marey称。
路透伦敦3月25日 - 英镑兑欧元周三下滑，触及一个月低位，因市场对英国通胀将保持在低点一段时间的预期升温，投资人押后升息预期。
周二数据显示英国上月通胀降至零，为历来最低水位。投资人消化在2016年中首次升息的可能性，上周预估则为2016年初。
英国央行政策委员福布斯周三表示，低通胀不太可能持续，所以会随着经济复苏升息，但她的讲话看来对英镑无甚影响。
英国央行首席经济学家霍尔丹上周表示，英国央行应该做好在必要时降息至纪录低点的准备，以便防止通胀率进一步下跌至目标下方。
这些言论呼应了英国央行最新会议记录中谨慎的基调，上周三公布的货币政策委员会会议记录中，委员们警告英镑走强对通胀的影响。
英镑兑欧元 下跌0.1%至0.7366英镑，兑美元 上涨0.4%至1.4900美元。德国公布的企业信心调查结果强劲，扶助欧元。
“我们的看法是英国央行至少在明年2月之前不会升息，而当前的通胀前景暗示，延后升息的可能性大于提早升息，所以欧元/英镑才会上涨，”伦敦荷兰合作银行高级外汇分析师Jane Foley说。
“还有另一项因素：英国大选即将来临。随着选举逼近市场会益发谨慎。”
英国将在5月日7举行选举，最新民调显示，没有单一政党可取得足够席次自行执政。(完)
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“人们原本预期他(特朗普)会重申11月的获胜演讲，但实际演讲有一点对抗意味，市场中有人担心他出手强硬，”荷兰合作银行美国策略师Philip Marey称。
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路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。