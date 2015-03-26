欧洲汇市：英镑兑美元走软，因美联储官员称仍可能在今年升息

路透伦敦3月26日 - 英镑兑美元周四小跌，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者称仍在今年升息的轨道上，缓解了投资者对利率将保持在低位直至2016年的担忧。

今日稍早，好于预期的英国零售销售数据提振英镑触及一周高位1.4995美元。但美元稍后反弹逆转了英镑升势。

美元 近几日走势挣扎，因数据疲弱，且在联储上周发布立场温和的政策声明后，投资者推迟了对美国升息时间的预期。

但周四，圣路易斯联储总裁布拉德和亚特兰大联储总裁洛克哈特称，由于美国经济自金融危机以来稳步复苏，联储可能需要结束超宽松货币政策。

周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人口降幅超过预期，3月服务业活动触及六个月高位。这也扶助提振美元。

1630 GMT，英镑兑美元 跌0.2%，报1.4850美元，因美元普涨。

“毫无疑问，目前美元主导G10汇市走势，”法国巴黎银行驻伦敦的汇市策略师Michael Sneyd表示，“尽管英国数据仍然强劲，但随着选举风险的临近，市场对数据的关注度降低。”

英镑兑欧元 上扬0.3%，报0.7349英镑。分析师称，这可能主要归因于欧元兑美元走软不过，交易员说，如果与英国选举有关的不确定性继续上升，英镑涨势可能无法守住。

英镑也受到投资者推迟升息时点预期的打压，市场臆测英国通胀可能会处于低位一段时间，英国央行将得以维持低利率较长一段时间。(完)

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