欧洲汇市：英镑兑美元走软，因美联储官员称仍可能在今年升息

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透伦敦3月26日 - 英镑兑美元周四小跌，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者称仍在今年升息的轨道上，缓解了投资者对利率将保持在低位直至2016年的担忧。
今日稍早，好于预期的英国零售销售数据提振英镑触及一周高位1.4995美元。但美元稍后反弹逆转了英镑升势。
美元 近几日走势挣扎，因数据疲弱，且在联储上周发布立场温和的政策声明后，投资者推迟了对美国升息时间的预期。
但周四，圣路易斯联储总裁布拉德和亚特兰大联储总裁洛克哈特称，由于美国经济自金融危机以来稳步复苏，联储可能需要结束超宽松货币政策。
周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人口降幅超过预期，3月服务业活动触及六个月高位。这也扶助提振美元。
1630 GMT，英镑兑美元 跌0.2%，报1.4850美元，因美元普涨。
“毫无疑问，目前美元主导G10汇市走势，”法国巴黎银行驻伦敦的汇市策略师Michael Sneyd表示，“尽管英国数据仍然强劲，但随着选举风险的临近，市场对数据的关注度降低。”
英镑兑欧元 上扬0.3%，报0.7349英镑。分析师称，这可能主要归因于欧元兑美元走软不过，交易员说，如果与英国选举有关的不确定性继续上升，英镑涨势可能无法守住。
英镑也受到投资者推迟升息时点预期的打压，市场臆测英国通胀可能会处于低位一段时间，英国央行将得以维持低利率较长一段时间。(完)
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全部现汇报价 (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)