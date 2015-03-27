欧洲汇市：英镑受英央行总裁卡尼讲话提振走强，美元走软

路透伦敦3月27日 - 英镑兑美元周五上扬，之前英国央行总裁卡尼称，利率下一步走向可能是上升，平息了有关若通胀保持在低位，央行可能降息的臆测。

“目前我们的立场仍未改变，我们传递的信息是利率下一步的走向是上升，”卡尼在德国央行会议期间的一次小组讨论中表示。

英镑过去一周受到英国央行首席经济学家霍尔丹温和评论打击，霍尔丹称若英国通胀不兴则可能降息。卡尼之前就不认同上述观点。

英镑同时受到5月国会大选的不确定性打击。

“卡尼所说的是众所周知的事实，但他的讲话给部分货币政策委员试图说服市场不能排除降息可能性的努力泼冷水，”以为驻伦敦的交易员称。

卡尼讲话发表后，英镑兑美元 攀升0.4%，触及日高1.4923美元，讲话前为1.4818美元。

另外，美元受美国第四季成长疲弱拖累走软，这也扶助支撑英镑。

英镑兑欧元 上扬0.45%，报0.7298英镑。