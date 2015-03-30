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市场报道 | 2015年 3月 30日 星期一 23:14 BJT

欧洲汇市：政治疑虑重压英镑，可能录得两年来最大单月跌幅

路透伦敦3月30日 - 英镑兑美元和欧元周一下跌，受累于英国大选竞选活动今日正式开始，目前看来恐怕没有任何一个政党能在本次大选中获得大多数席位。

在议会解散后，英国首相卡梅伦将在稍晚前往白金汉宫，会见女王伊丽莎白二世，这标志着卡梅伦领导的保守党和自由民主党的五年联合执政结束。

由于大选临近，对冲英镑未来两个月波动性的成本在本月稍早升至三年半以来的最高水平。5月7日大选的结果将是几十年来最不确定的。

英镑兑美元 跌0.7%报1.4778美元，可能录得两年来最大月度跌幅。

“你看到英镑已经开始消化一些政治风险的最初迹象，”汇丰银行外汇策略师Daragh Maher说道，并解释道，基于利率间的差异，英镑应会上涨。不过亦指出英镑倾向于追随欧元兑美元走势。

周一公布数据显示，英国2月抵押贷款批准件数为61,760件创六个月最高，暗示房地产市场开始重获动能 。不过该数据对英镑几无影响。

英镑兑欧元 回落0.1%，报0.7324英镑。欧元此前两周曾连续上涨，较3月11日所及七年低点0.70145上涨近5%。(完)
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