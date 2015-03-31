欧洲汇市：英镑兑欧元触及一周高位，因英国GDP数据强于预期

路透伦敦3月31日 - 英镑兑走势艰困的欧元周二升至一周高点，此前数据显示，英国第四季经济成长步伐要快于先前估值。

英国国家统计局周二公布，英国第四季国内生产总值(GDP)终值为较前季增长0.6%，前值为0.5%。

欧元兑英镑 从0.72785英镑跌至0.7246英镑的低位，当日跌0.8%。英镑兑美元 缩减跌幅，反弹至1.4800美元，数据公布前报约1.4765美元。

“英镑跑赢欧元，受欧元/美元买盘带动，但强于预期的英国GDP数据增加了英镑表现强于欧元的倾向，”荷兰合作银行的高级汇市策略师Jane Foley表示。

“GDP数据被上修使市场确信复苏十分稳健。消费支出仍然强劲的事实表明，不存在英国央行不得不降息的真正风险。”

GDP数据让英镑在近几日的艰困走势中稍作喘息。之前因有关英国央行将在更长时间内保持低利率，甚至降息的预期不断升温，以及下月大选的不确定性与日俱增，英镑走势挣扎。

“尽管通胀处于非常低的水平，且可能在一段时间内保持在低位，但只要消费者还在消费，且消费者信心高涨，薪资未被下调，很难说英国央行会有通缩的观念，”Foley称，他还表示英国央行的下一步行动可能是升息。