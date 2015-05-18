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市场报道 | 2015年 5月 18日 星期一 23:10 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元下滑，选后激情开始冷却

路透伦敦5月18日 - 英镑周一兑普遍走强的美元下跌，英国大选后的亮丽光环逐渐转淡，投资人将焦点放在英国对于是否续留欧盟的公投，以及新政府缩减支出。

过去两周，英镑兑美元 创下六年来最佳表现，汇价大幅上涨，此前亲商的保守党意外在5月7日英国国会选举中获胜，23年来首度取得过半数席次。

过去几个月投资人一直担心没有政党能够取得多数，在执政联盟组成之前，政局恐有数周陷入不确定性，这对于英镑是一利空因素。

英国财政大臣奥斯本上周五表示，他将在7月8日公布进一步大幅削减公共支出的规划，投资者担心这将使英央行较长时间内不升息。

另外，如果英国民众在保守党承诺的2017年公投中投票支持脱离欧盟，投资者亦愈加担心此事的影响。

英镑兑美元当日跌0.4%，至1.5675美元，从上周触及的五个半月高位1.5815下跌逾0.01美元，美元全线走强，之前美元指数 在一个月内大跌约4%。

英镑兑全线下跌的欧元 涨0.4%，至0.72575英镑。

周三英央行将公布4月政策会议记录，届时外汇交易商将有机会进一步了解央行对货币政策的看法。(完)

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