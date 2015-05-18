欧洲汇市：英镑兑美元下滑，选后激情开始冷却

中国汇市：人民币早盘缩量急升，因美元指数回调且春节前流动性较差
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
路透伦敦5月18日 - 英镑周一兑普遍走强的美元下跌，英国大选后的亮丽光环逐渐转淡，投资人将焦点放在英国对于是否续留欧盟的公投，以及新政府缩减支出。
过去两周，英镑兑美元 创下六年来最佳表现，汇价大幅上涨，此前亲商的保守党意外在5月7日英国国会选举中获胜，23年来首度取得过半数席次。
过去几个月投资人一直担心没有政党能够取得多数，在执政联盟组成之前，政局恐有数周陷入不确定性，这对于英镑是一利空因素。
英国财政大臣奥斯本上周五表示，他将在7月8日公布进一步大幅削减公共支出的规划，投资者担心这将使英央行较长时间内不升息。
另外，如果英国民众在保守党承诺的2017年公投中投票支持脱离欧盟，投资者亦愈加担心此事的影响。
英镑兑美元当日跌0.4%，至1.5675美元，从上周触及的五个半月高位1.5815下跌逾0.01美元，美元全线走强，之前美元指数 在一个月内大跌约4%。
英镑兑全线下跌的欧元 涨0.4%，至0.72575英镑。
周三英央行将公布4月政策会议记录，届时外汇交易商将有机会进一步了解央行对货币政策的看法。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘缩量急升，盘初一度升逾400点至6.8335元；中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，不久汇价涨幅有所缩窄。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段 和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内 数据一致) 路透1月20日 - 自标准普尔500指数 于1957年问世以来，美国 股市在总统权力交接当日的表现大多不怎么样。 但周五市场的表现却反其道而行之，也就是特朗普从奥巴马手中接过 权柄、宣誓就任为美国第45任总统后，标准普尔500指数当日居然收高0.3 4%，道琼工业指数和纳斯达克综合股价指数也分别收高0.48%和0.28%。 上一次在总统宣誓就职日标普500指数或道指出现上涨，还要追溯到1 961年1月20日，当时约翰·肯尼迪接任艾森豪威尔成为美国总统。当天的 标普500指数上涨0.32%，道琼工业指数上涨了0.31%。那时还没有纳斯达 克综合股价指数。 标普500指数是在艾森豪威尔任期内推出的，该指数在总统权力交接 日的跌幅中值为0.4%，平均跌幅为1.04%。而道指的跌幅中值为0.46%，平 均值为0.99%。 纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。