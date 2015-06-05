欧洲汇市：英镑兑美元下滑，因美国就业报告强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 强于预期的美国就业数据提振美元普涨
* 英国央行料跟随美联储升息
* 欧元兑英镑本周仍上涨，受债市跌势带动
路透伦敦6月5日 - 英镑兑美元周五大跌逾1%，此前美国公布的就业报告远胜预期，提振了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在9月前升息的前景。
美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加28万个，为12月以来最大增幅，远胜路透访查的分析师预估的22.5万。薪资也增加，录得约两年最大升幅。
英镑兑美元 稍早一度升至1.5370美元高位，但在美国就业数据公布后跌至1.5191美元低点，之后略微回升至1.5236美元，当日仍跌0.8%。
英镑兑欧元 升0.4%，报0.7286英镑。欧元兑美元大跌1.5%。
花旗G10汇市策略部门全球主管Steven Englander表示，“目前的状况为美联储可能的升息创造了最佳的条件，数据极佳，加之有部分迹象显示，就业人口和薪资最终做出了响应。”
“有趣的问题是数据是否足够强劲，令美联储仍有可能在6月升息，”他还强调，英镑和加元是最易受美元普涨拖累的。
尽管英国央行周四维持利率不变，但如果美联储升息，市场认为英国央行最后可能在数月后就首先跟进，这意味着若市场预计美国提前升息，英镑表现势将优于其他货币。
但英镑兑欧元本周仍下挫逾1%，欧元是受到债市跌势支撑。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
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