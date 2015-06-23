欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及七年高位，兑欧元大涨逾1%

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
路透伦敦6月23日 - 英镑贸易加权指数周二触及七年高位，英镑兑欧元大涨逾1%，美国和欧元区核心公债收益率差扩大打压欧元。
美国公债收益率上扬，带动美元全线走强。英镑兑美元 跌至六日低点1.5722美元，当日下滑0.6%。
随着希腊局势恶化，出现违约和退出欧元区的可能性增加，在最近几周里英镑成为投资者追逐的货币之一，因为更具流动性。
但在欧元区领导人对周一希腊提出的新建议表示欢迎后，对希腊同债权人有望达成协议的乐观情绪升温，投资人风险意愿也有所增强，股市和二线公债与美元一起上涨。
“在昨日希腊传出正面的消息后，释出风险意愿可能有所抬头，”巴克莱汇市策略师Nikolaos Sgouropoulos表示。
英镑兑欧元 升至四周高位0.70805英镑，扶助英镑贸易加权指数 升至93.4的2008年4月以来最高，上周末也曾触及该水准。
此外，英国薪资强劲上涨也带给英镑助力，令市场提前了对于英国央行升息时间的预期。
英国央行副总裁康利夫的谈话，亦提振英镑人气。康利夫表示，如果薪资增速持续升高，而生产力没有相应改善，英国央行货币政策委员会将面临更大压力，必须出手控制物价压力。
“在这些谈话之后，英镑兑欧元维持在高档附近，”一现汇交易员称。“央行副总裁康利夫说，英国薪资增幅走强可能导致英国央行更加鹰派。”(完)
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路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6