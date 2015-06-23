欧洲汇市：英镑贸易加权指数触及七年高位，兑欧元大涨逾1%

路透伦敦6月23日 - 英镑贸易加权指数周二触及七年高位，英镑兑欧元大涨逾1%，美国和欧元区核心公债收益率差扩大打压欧元。

美国公债收益率上扬，带动美元全线走强。英镑兑美元 跌至六日低点1.5722美元，当日下滑0.6%。

随着希腊局势恶化，出现违约和退出欧元区的可能性增加，在最近几周里英镑成为投资者追逐的货币之一，因为更具流动性。

但在欧元区领导人对周一希腊提出的新建议表示欢迎后，对希腊同债权人有望达成协议的乐观情绪升温，投资人风险意愿也有所增强，股市和二线公债与美元一起上涨。

“在昨日希腊传出正面的消息后，释出风险意愿可能有所抬头，”巴克莱汇市策略师Nikolaos Sgouropoulos表示。

英镑兑欧元 升至四周高位0.70805英镑，扶助英镑贸易加权指数 升至93.4的2008年4月以来最高，上周末也曾触及该水准。

此外，英国薪资强劲上涨也带给英镑助力，令市场提前了对于英国央行升息时间的预期。

英国央行副总裁康利夫的谈话，亦提振英镑人气。康利夫表示，如果薪资增速持续升高，而生产力没有相应改善，英国央行货币政策委员会将面临更大压力，必须出手控制物价压力。

“在这些谈话之后，英镑兑欧元维持在高档附近，”一现汇交易员称。“央行副总裁康利夫说，英国薪资增幅走强可能导致英国央行更加鹰派。”(完)

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