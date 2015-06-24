欧洲汇市：英镑贸易加权指数保持在七年高位附近，受升息预期提振

* 英国央行委员威尔的讲话以及薪资数据刺激今年升息的预期

* 短期英镑利率期货下滑

* 希腊达成协议希望令英镑避险吸引力降低

路透伦敦6月24日 - 英镑贸易加权指数周三保持在七年高位附近，受英国央行可能在未来六个月内升息的臆测提振。

在金融时报的专访中，英国央行货币政策委员威尔称，英国就业市场“相当火热”，且薪资增长快于预期，暗示他可能很快投票支持升息。金融时报报导，威尔认为英央行应该准备好8月就升息。去年威尔就投票支持升息。

“威尔是个鹰派，但我不知道他们是否企图释出讯号，”伦敦一跨国银行外汇交易员称。

短期英镑利率期货12月合约降至5月初以来最低位，2016年3月合约显示完全消化届时已升息25个基点。<0#FSS:>

英镑兑美元 因而上扬0.5%，至2008年7月来最高。英镑贸易加权指数 升至93.5。

英镑贸易加权指数稍后小幅回落至93.2，因欧元普涨，欧元在英镑贸易加权指数一篮子货币中占的比重最大。

欧元兑英镑 升0.3%，报0.7121英镑，英镑仍接近周二触及的四周高位0.70805英镑。

一些策略师表示，希腊有望同债权人达成协议，避免出现违约和退出欧元区的局面，这令英镑避险吸引力降低。

欧洲汇市尾盘，英镑兑美元小跌0.1%，报1.5706美元。

“等到希腊情势底定，假设如此，或许英国会考虑在未来六个月期间升息。这应该会有利于英镑兑美元。英镑兑欧元的话，我就没那么肯定。”一交易员表示。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价