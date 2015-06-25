欧洲汇市：英镑贸易加权指数在七年高位附近，受升息前景扶助

路透伦敦6月25日 - 英镑贸易加权指数周四在接近七年高位处波动，因投资者更加确信英国央行的升息时点可能要早于市场多数人的预估。

英镑兑美元 涨0.2%，至1.5733；英镑兑欧元 升约0.33%，报0.7114英镑。

欧元周二曾跌至四周低点0.70805，因围绕希腊是否将发生违约的担忧限制了投资者的交投兴趣。

英镑贸易加权指数 报93.1，周三触及七年高位93.5。

“市场继续将预期升息时间提前，一些人猜测(英国央行总裁)卡尼也将在周五讲话时发表强硬言论，”花旗的外汇策略师Josh O'Byrne说。

上周公布的数据显示，英国截至4月的三个月薪资增幅创近四年来最高水平。该数据公布后，市场对英国首次升息时间的预期从明年第二季度提前到了第一季度。

欧盟领导人周四开始举行峰会，很快临近的英国公投也将成为峰会的主要议题之一。

英国首相卡梅伦料将提出要求，作为其重新协商英国与欧盟关系计划的一部分。这标志着英国正式开始与欧盟重新协商二者之前的关系，尽管卡梅伦料将仅仅给出一个概要简述。(完)

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