欧洲汇市：英镑兑欧元有望连续第三周上涨，年底加息预期重燃

路透伦敦6月26日 - 英镑兑走软的欧元周五触及一个月高位，有望连续第三周上涨，市场对年底英国加息的预期重燃。

数据显示薪资增速加快，加之有迹象显示英国央行货币政策委员会内部对于保持利率在纪录低位出现不同声音，使得货币市场预期英国最早或在12月加息。

有关希腊的最新消息在欧洲汇市尾盘打压欧元普跌。英镑兑欧元 升近0.5%，至不到0.71英镑。英镑兑美元 持稳在1.5746美元。

“在本月主要货币表现中，英镑仅次于瑞典克朗，”荷兰合作银行分析师表示。

法国兴业银行编制的一个量化分析指数暗示，英镑将是涨势最强的发达国家货币。

“这是根据利差、利差变化方向和幅度以及英镑本身的动能综合考量的结果，”法国兴业银行的策略师Alvin Tan说。

“可以说英镑表现很好，我们认为英镑将保持这种表现，兑欧元尤其如此。”

英镑贸易加权指数 回升至周三触及的七年高点93.5，受英镑兑欧元的升势带动。

法国兴业银行预计，到今年年底，欧元兑英镑将触及0.69英镑。(完)

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