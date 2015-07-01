英国金融市场：英镑兑美元跌至两周低点，因数据显示英国制造业成长放缓

路透伦敦7月1日 - 英镑兑美元周三跌至两周低点，因美元受强劲的美国就业数据提振，且之前公布的数据显示，英国制造业增速在6月意外降至逾两年来最低。

数据显示，美国6月民间就业岗位增幅为六个月最大，进一步显示就业市场增强，这巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年稍晚升息的预期。

但在英国，多数投资人预计英国央行要到明年年中才会升息。英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，央行应避免提早升息，而且未来降息与升息皆有可能。他还警告强势英镑对经济成长会有影响。

英国央行总裁卡尼周三称英国已经为希腊退出欧元区做好准备，并表示低利率环境可能持续相当时间。

美国就业数据公布后，英镑兑美元 跌0.6%，至1.5620美元。

Markit/CIPS英国6月制造业采购经理人指数(PMI)跌至51.4，低于路透调查的预估中值52.5，但仍高于荣枯线50。

英镑兑欧元 持平，报0.7090英镑，较本周初触及的七年高位0.69885英镑低约0.01英镑。

英国公债价格势将录得逾一周最大单日跌幅，跟随德债跌势，因有迹象显示希腊同其债权人可能最终能够达成协议。

在希腊成为首个无法偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的发达经济体后数小时，10年期英债收益率 升9个基点，报2.11%，30年期英债收益率 跳升10个基点。（完）

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