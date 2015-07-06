英国金融市场：英镑攀升，希腊民众拒绝救助条款令今年美联储升息几率降低

路透伦敦7月6日 - 英镑兑美元和欧元周一攀升，此前希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款，提振避险资金流入英镑，并令今年美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的可能性降低。
并没有出现对欧元的恐慌性抛售，外界预期如有必要欧洲央行将采取政策措施稳定市场，并将对希腊银行业者提供的紧急流动性援助维持在与上周相同的水平。
不过，欧元在希腊财长瓦鲁法基斯辞职后从低点小升，交易商称欧元仍被逢高卖出。
欧元/英镑 下跌0.5%，报0.71005英镑，亚洲时段早盘曾跌至0.7057英镑的低点。仍远高于上周一的低点0.6988英镑，为近八年低点。
“希腊危机期间，欧元/英镑一直是很受欢迎的货币对。事态会如何发展存在很多的不确定性，到底会不会减免希腊债务，有很多说法，”ING的外汇策略主管Chris Turner说。
“不管怎样，欧元/英镑都是卖出对象，因为欧洲央行将维持利率不变，我们预计汇价将跌破0.7英镑。”
英镑/美元 小涨0.2%，报1.5596美元。
法国农业信贷银行汇市策略部门欧洲主管Adam Myers表示，影响英镑兑美元走势的是投资人对美联储何时将开始升息的预期。
Adam表示，希腊民众拒绝救助条款肯定会令美联储在9月升息的几率降低。
本周市场将关注英国央行会议，且交易商为本周稍后出炉的预算声明做好了准备，该声明有可能导致英国财政进一步收紧。
在希腊公投结果公布后，英国公债价格盘初跟随德债大涨，但在美国公布了强劲的企业活动调查后回吐升幅。
1530GMT，10年期英债收益率 升约1个基点，报2.01%。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)