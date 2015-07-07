欧洲汇市：英镑兑美元跌至四周低位，受美元大涨影响

路透伦敦7月7日 - 英镑兑美元周二跌至四周低点，与其他欧洲货币一道受到美元跳涨的影响，利率分化利好美元。
英镑跟随欧元下滑，因欧洲借款成本指标－避险德债收益率触及五周低点，之前欧洲央行收紧了对希腊的银行注资的要求，令投资人仍担心希腊银行很快会弹尽粮绝，希腊的问题将蔓延至其他南欧国家。
随着德债收益率较可比10年期美债收益率差扩大至约1.5个百分点后，美元全线走强，美元指数触及一个月高位。
英国工业生产和制造业产出数据好坏不一，让市场无法断定英国央行将何时升息。
汇市投资人也在等待周三英国财政大臣奥斯本的预算声明，市场普遍预计会削减福利支出120亿英镑。交易商表示，如果削减支出会令英国升息的预期推迟，这会打压英镑。
英镑兑美元 跌1.3%至1.5413美元，为6月11日来最低。英镑兑欧元 持平，报0.7090英镑。
“利率差异支撑英镑兑美元下滑，今早的数据有好有坏，明天还有预算报告这一风险事件。”巴克莱汇市策略师Hamish Pepper表示。
独立智库英国国家经济社会研究院(NIESR)数据显示，英国截至6月的三个月经济成长0.7%，按年成长2.7%。数据对英镑无甚影响。
英镑对希腊债务危机恶化表现出相对的韧性，一些分析师表示，英镑受到避险资金流的提振。
“大格局而言，英国经济仍相对良好，经济成长稳健，这对英镑有利，”东京三菱UFJ银行策略分析师Lee Hardman称。
“未来主要风险在于希腊脱欧的经济冲击。这将不利欧元，虽也不利英镑，但程度较小，所以我们可以预期英镑兑欧元将升值，但兑美元贬值。”(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 李军; 审校 利棣儿)