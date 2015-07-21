欧洲汇市：英镑兑欧元下挫逾1%，盘中交投清淡走势震荡

路透伦敦7月21日 - 英镑兑欧元周二在震荡交投中下挫逾1%，因交易商在夏季假期期间离场，市场交投清淡令汇市走势被夸大。

英镑兑欧元 上周五触及七年半高位，因投资人将注意力再度转向英国和欧元区利率前景的差异，之前数月欧债危机分散了投资人的注意力。

多数策略师认为欧元兑英镑仍有进一步下滑的空间，因欧洲央行每月向经济挹注600亿欧元资金，而英国央行预计将在明年首季前开始升息。

但在周三早英国央行发布上次货币政策会议记录前，市场有些谨慎。英镑兑欧元 跌至0.7033英镑，欧元较上周五低点高逾0.01英镑。

“我认为没有基本面的因素支撑今日的走势，”巴克莱汇市策略师Hamish Pepper表示，“我认为这反映的是在每年的这个时候成交量减少的因素，目前正值暑假。”

英镑兑美元 持平，报1.5566美元。

稍早英国公布的数据显示，政府借款降至七年最低，但未能影响英镑走势，因交易商转而关注周三将出炉的会议记录。

市场认为英央行总裁卡尼上周的讲话暗示最早升息是在11月或明年2月。卡尼讲话后，即将卸任的英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯发表了令人人意外的强硬讲话。

“大家对升息非常兴奋，我们能够谈到升息，因为希腊的杂音已经降下来，然后突然间...又冒出迈尔斯的转变，”汇丰全球外汇研究主管David Bloom称。

“英国有庞大经常帐赤字，又要举行退出欧盟公投，这会持续打压英镑，因此每次非常看多英镑时，它就是会让你失望。”(完)

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