欧洲汇市：英镑走坚力抗美元升势，受英国升息前景支撑

路透伦敦7月30日 - 英镑贸易加权指数周四触及一周高位，力抗全面上扬的美元，因市场预期英国央行未来几个月可能尾随美联储升息。

英镑是周四唯一兑美元保持稳定的主要货币，美元受显示美国经济在第二季加速成长的数据提振。消费者支出增加提振美国经济成长，令美国9月升息的预期升温。

周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)声明继续朝今年稍晚升息跨出一小步。

近期的英国数据比较强劲，消费需求保持旺盛。周二数据显示，英国第二季增长加速，而英国央行总裁卡尼已经暗示将在年底左右对利率做出决定。

英国央行曾公开表示，不必等到美联储升息后才决定。但一些市场策略师认为，央行私底下担心如果率先升息，本已强劲的英镑会进一步升值，殃及出口商并压低消费者物价。

英镑 持稳，报1.5592美元，但英镑贸易加权指数 升至一周高位94.3，略低于本月稍早触及的七年半高位94.5。

英镑兑欧元 升至一周高位0.69855英镑，欧元则全线走软，交易商指因金融时报报导在希腊同意全面改革计划前，国际货币基金组织(IMF)不会正式加入希腊救助磋商。

英国央行货币政策委员会(MPC)下周将召开会议，并将首次在同时公布利率决定、委员投票详细情况及对英国经济的季度预期。

市场预计央行料将维持利率不变，但投票或显示其内部自今年以来首次出现分歧。部分人士预计，会有最多三位委员会赞成立即加息。(完)

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